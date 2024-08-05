Елена Анисимовна (Акимовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Анисимовна (Акимовна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1772

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
12.02.1774

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
03.11.1777

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Смерть
Неизвестно

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