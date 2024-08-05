Елена Анисимовна (Акимовна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ильич
Рождение ребёнка
09.05.1772
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
12.02.1774
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
03.11.1777
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Смерть
Неизвестно