Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сунятуллин Ибрагим
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сунятуллин Заит
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сунятуллин Исмаил
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Синятуллов (айнетдинов) Мирза Салих
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фатиха
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сунятуллин Ахтям
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айнетдинов Синатулла
Смерть
Неизвестно