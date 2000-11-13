Мартынова (Гусева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Гусева) Нина Ивановна

Место рождения

Череповец

Дата рождения

07.04.1940

Дата смерти

13.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Юрий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Юрий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Юрий Фёдорович

Смерть
13.11.2000

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