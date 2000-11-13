Мартынова (Гусева) Нина Ивановна
Место рожденияЧереповец
Дата рождения07.04.1940
Дата смерти13.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Юрий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Юрий Фёдорович
Смерть
13.11.2000