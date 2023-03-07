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Пономарев Иосиф Иванович

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Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Иван

Мать: не указана

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарев Иван Иосифович

Мать ребёнка: ?

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пономарев Сергей Иосифович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Иосифович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1946
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище г. Рига, ул. Кална
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