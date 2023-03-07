Пономарев Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пономарев Сергей Иосифович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Иосифович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1946
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище г. Рига, ул. Кална