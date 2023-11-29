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Петряков Петр Никитович

Место рождения

Лагерка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Никита

Мать: Петрякова Агафья (?)

Лагерка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Виталий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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