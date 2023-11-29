Петряков Петр Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряков Никита
Мать: Петрякова Агафья (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Виталий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно