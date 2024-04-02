(Рекшинская) Вера
Место рожденияс. Малое Мамлеево
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Знаменский Григорий Никандрович
Мать: Валентина
с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рекшинский Руслан
Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Волкова, 4а-5
Смерть
1996
г. Нижний Новгород