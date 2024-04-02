(Рекшинская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Вера

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Место рождения

с. Малое Мамлеево

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Знаменский Григорий Никандрович

Мать: Валентина

с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рекшинский Руслан

Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Александр Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Волкова, 4а-5
Смерть
1996
г. Нижний Новгород
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