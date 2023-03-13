Красавин Иван Никифорович
Место рожденияНовгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Дата рождения1751 ст.
Дата смерти1813 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1751 ст.
Отец: Красавин Никифор Семенович
Мать: не указана
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Бракосочетание
До 1775
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Красавин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1778 ст.
Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Смерть
1813 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово