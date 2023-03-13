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Красавин Иван Никифорович

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Место рождения

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Красавин Никифор Семенович

Мать: не указана

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Бракосочетание
До 1775

Жена: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Красавин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Красавин Елесей Иванович

Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Красавин Иван Иванович

Мать ребёнка: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Смерть
1813 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
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