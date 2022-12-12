Чернышова Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышов Тимофей Фомич
Мать: Петухова Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
1965
Сын: Андрей Александрович
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Место жительства
Неизвестно
Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область