Чернышова Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышов Тимофей Фомич

Мать: Петухова Марфа Карповна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Евгений Александрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
1965

Сын: Андрей Александрович

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Место жительства
Неизвестно
Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
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