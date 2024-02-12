Бабин Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: Бабин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Дочь: Бабина Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: Бабин Семен Исаевич
Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
17.02.1801 ст.
Сын: Бабин Федор Исаевич
Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших слобод Петровской и Донской балки Александровского уезда, станиц Новомосковской и Донской, села Пелагиады Ставропольского уезда за 1801 г. h... Показать все
Упоминание
1813 ст.
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно