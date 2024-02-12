Бабин Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Бабин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Анисья Сидоровна

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Бабин Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Дочь: Бабина Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Бабин Семен Исаевич

Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна

Рождение ребёнка
17.02.1801 ст.

Сын: Бабин Федор Исаевич

Мать ребёнка: Бабина Анисья Сидоровна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших слобод Петровской и Донской балки Александровского уезда, станиц Новомосковской и Донской, села Пелагиады Ставропольского уезда за 1801 г. h... Показать все
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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