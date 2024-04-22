Лейтан Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейтан Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейтан Виталий Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейтан Михаил Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейтан Юрий Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейтан Валентина

Смерть
Неизвестно

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