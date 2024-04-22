Лейтан Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейтан Виталий Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейтан Михаил Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейтан Валентина
Смерть
Неизвестно