Груздева Секлетия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Груздева) Авдотья Лукояновна
Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Груздева) Аграфена Лукояновна
Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: (Груздева) Пелагея Лукояновна
Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович
Смерть
Неизвестно