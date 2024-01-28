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Груздева Секлетия Алексеевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Лукоян Петрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Груздева) Авдотья Лукояновна

Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Груздева) Аграфена Лукояновна

Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: (Груздева) Пелагея Лукояновна

Отец ребёнка: Груздев Лукоян Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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