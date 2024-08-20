Семен Климентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Клементей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Демид Семенович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Яков Семенович
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно