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Семен Климентьевич

Место рождения

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Клементей Трофимович

Мать: не указана

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Демид Семенович

Мать ребёнка: Пелагея

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Яков Семенович

Мать ребёнка: Пелагея

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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