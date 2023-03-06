(Комлягина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1983
Отец: Комлягин Николай Васильевич
Мать: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заикин Игорь
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заикин Игорь