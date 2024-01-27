Сосин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сосина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Сосина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сосина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно