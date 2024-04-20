Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Петров

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Фекла Савальева

Отец ребёнка: Савелий Петров

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Михаил Савельев

Отец ребёнка: Савелий Петров

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Алексей Савельев

Отец ребёнка: Савелий Петров

Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно

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