Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Петров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Фекла Савальева
Отец ребёнка: Савелий Петров
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Михаил Савельев
Отец ребёнка: Савелий Петров
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Алексей Савельев
Отец ребёнка: Савелий Петров
Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно