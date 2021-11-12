Телегина (Розова) Марина Викторовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1961
Дата смерти12.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961
Отец: Розов Виктор Михайлович
Мать: Розова Нина Петровна
Бракосочетание
25.09.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный кассир
Смерть
12.11.2021
Причина смерти: Коронавирус
Похороны
10.05.2022
Ховрино, Мытищи, Московская область