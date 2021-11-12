Телегина (Розова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Розова) Марина Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1961

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961

Отец: Розов Виктор Михайлович

Мать: Розова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.09.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный кассир
Смерть
12.11.2021
Причина смерти: Коронавирус
Похороны
10.05.2022
Ховрино, Мытищи, Московская область
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