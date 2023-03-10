Савельев Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Савельев Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Савельев Александр Старший
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савельев Александр Младший
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Савельев Василий Александрович
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна
Смерть
1929