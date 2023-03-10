Савельев Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Михаил Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Савельев Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Савельев Александр Старший

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Савельев Александр Младший

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Савельев Василий Александрович

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Матвеевна

Смерть
1929
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