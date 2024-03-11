Зимарева (Федотова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимарева (Федотова) Валентина Дмитриевна

Зимарева (Федотова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Соловки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

09.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Соловки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.02.1985

Дочь: Зимарева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Зимарев Владимир Алексеевич

Ржавец, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.02.1989

Дочь: Зимарева Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Зимарев Владимир Алексеевич

Ржавец, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.