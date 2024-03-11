Зимарева (Федотова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1985
Дочь: Зимарева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зимарев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1989
Дочь: Зимарева Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Зимарев Владимир Алексеевич