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Корепанова Татьяна Германовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979

Отец: Малых Герман Геннадьевич

Мать: Малых Маргарита Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.07.2009

Дочь: Корепанова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Корепанов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
21.07.2011

Сын: Корепанов Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Корепанов Сергей Сергеевич

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