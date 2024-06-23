Корепанова Татьяна Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.07.2009
Дочь: Корепанова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Корепанов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.2011
Сын: Корепанов Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Корепанов Сергей Сергеевич