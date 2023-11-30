Егоров Никон Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.03.1894
Дата смерти07.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальный архив РТ №92-т от 20.05.2010г. Ф.4, оп.166,д.137, л.7об-8 Архивная справка метрической книги с.Бута Мензелинского уезда Уфимской губернии. Запись №18. Отец- крестьянин д.Дербедень Гаврии... Показать все
Бракосочетание
28.01.1918
Жена: не указана
Уфимской Духовной Консистории причту Пророко Ильинск. Дер.Дербедень Мензелинского уезда №11 с.Дербедень солдат Никон Гавриилов Егоров, православный, 1 браком, 23 года . Свидетели по жениху: с.Дербеден... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1927
Мать ребёнка: Егорова (Недорезова) Евдокия Прокопьевна
Смерть
07.11.1969
Малиновый, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Исполком Ключевскоготсельского Совета Нижнесергинского р-на Свердловской области РФ. Справка о смерти №704 от 09.12.2009.Запись акта о смерти №23 от 14.11.1969г.диффузный пневмосклероз, легочно-сердеч... Показать все