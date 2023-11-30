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Егоров Никон Гаврилович

Место рождения

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.03.1894

Дата смерти

07.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Национальный архив РТ №92-т от 20.05.2010г. Ф.4, оп.166,д.137, л.7об-8 Архивная справка метрической книги с.Бута Мензелинского уезда Уфимской губернии. Запись №18. Отец- крестьянин д.Дербедень Гаврии... Показать все
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: не указана

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Уфимской Духовной Консистории причту Пророко Ильинск. Дер.Дербедень Мензелинского уезда №11 с.Дербедень солдат Никон Гавриилов Егоров, православный, 1 браком, 23 года . Свидетели по жениху: с.Дербеден... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1927

Сын: Егоров Демьян Никонович

Мать ребёнка: Егорова (Недорезова) Евдокия Прокопьевна

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.11.1969
Малиновый, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Исполком Ключевскоготсельского Совета Нижнесергинского р-на Свердловской области РФ. Справка о смерти №704 от 09.12.2009.Запись акта о смерти №23 от 14.11.1969г.диффузный пневмосклероз, легочно-сердеч... Показать все

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