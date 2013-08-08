Ковалев Василий
Место рожденияс. Бабинкино
Дата рождения09.01.1932
Дата смерти08.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1932
Отец: Ковалев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Топычканова) Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Сердечный приступ