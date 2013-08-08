Ковалев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Василий

Место рождения

с. Бабинкино

Дата рождения

09.01.1932

Дата смерти

08.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1932

Отец: Ковалев Михаил

Мать: Ковалева (Ященко) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Топычканова) Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева (Топычканова) Римма

Смерть
08.08.2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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