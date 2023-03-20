Богданов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1842
Сын: Богданов Николай Иванович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно