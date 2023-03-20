Богданов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Денисова Ксения Макаровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Богданов Николай Иванович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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