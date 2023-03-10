Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1900

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич

Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понтилеев Григорий Акифьевич

Смерть
Неизвестно
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