Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1900
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Григорий Акифьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно