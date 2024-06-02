Чуфарная Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чуфарный Пармен Николаевич
Отец ребёнка: Чуфарный Николай Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чуфарный Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чуфарный Николай Иванович
Смерть
После 1885