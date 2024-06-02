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Чуфарная Мария Андреевна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Чуфарный Николай Иванович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чуфарный Пармен Николаевич

Отец ребёнка: Чуфарный Николай Иванович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чуфарный Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чуфарный Николай Иванович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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