Никитина Наталья Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Наталья Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никитин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Смерть
Неизвестно

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