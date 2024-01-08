Никитина Наталья Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№17)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Никитин Григорий Павлович
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Смерть
Неизвестно