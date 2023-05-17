Кузменых Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменых Сергей

Место рождения

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

12.07.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

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