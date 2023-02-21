Елшанкин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности