Кадочникова (Кадочникова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кадочников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Маремьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кадочников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Устиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Кадочников Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно