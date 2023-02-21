предп. Киселёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Величко Агафия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предп. Киселёв Степан Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно