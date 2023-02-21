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предп. Киселёв Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Величко Агафия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предп. Киселёв Степан Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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