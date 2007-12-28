Шляхтин Владимир Иванович 28.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтин Владимир Иванович

Место рождения

пос. Соловьево Правдинского района Калининградской

Дата рождения

28.12.1948

Дата смерти

28.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1948

Отец: Шляхтин Иван Афанасьевич

Мать: Шляхтина (Маткова) Надежда Михайловна

пос. Соловьево Правдинского района Калининградской
Работа или профессия
Неизвестно
егерь
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
пос. Красное Прадинского района Калининградской области
неполное среднее
Рождение ребёнка
17.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
06.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
28.12.2007
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Причина смерти: заболевание
Похороны
Неизвестно
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

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