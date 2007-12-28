Шляхтин Владимир Иванович
Место рожденияпос. Соловьево Правдинского района Калининградской
Дата рождения28.12.1948
Дата смерти28.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1948
пос. Соловьево Правдинского района Калининградской
Работа или профессия
Неизвестно
егерь
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
пос. Красное Прадинского района Калининградской области
неполное среднее
Рождение ребёнка
17.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
28.12.2007
Причина смерти: заболевание
Похороны
Неизвестно