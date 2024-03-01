Сорокина Гликерия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Гликерия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1899

Дочь: Сорокина Евгения

Отец ребёнка: Сорокин Петр Феофилович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Сорокина Анна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Феофилович

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Сорокина Варвара

Отец ребёнка: Сорокин Петр Феофилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Феофилович

Смерть
Неизвестно
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