Лукьян Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Веремий Лукьянов
Мать ребёнка: Ульяна Уласова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья Лукьянова
Мать ребёнка: Ульяна Уласова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Уласова
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно