Лукьян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Веремий Лукьянов

Мать ребёнка: Ульяна Уласова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья Лукьянова

Мать ребёнка: Ульяна Уласова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Уласова

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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