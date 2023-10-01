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Якунин Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Якунин Ефим Евфимий Владимирович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Якунин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Рождение ребёнка
24.12.1875

Дочь: Якунина Меланья Сергеевна

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якунина Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Григорий

Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Савельевна-Саввична

Смерть
Неизвестно
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