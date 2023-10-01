Якунин Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Якунин Ефим Евфимий Владимирович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Рождение ребёнка
24.12.1875
Дочь: Якунина Меланья Сергеевна
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якунина Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Григорий
Мать ребёнка: Стефанида Савельевна-Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно