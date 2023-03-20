Давыдова (Васильева) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1900
Сын: Давыдов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно