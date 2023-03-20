Давыдова (Васильева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Васильева) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1900

Сын: Давыдов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Давыдов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Давыдов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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