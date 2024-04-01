Neely James Knox Polk — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Neely James Knox Polk

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1846

Дата смерти

09.10.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Neely Rainer Marvin

Мать ребёнка: Neely (Case) Olive Malissa Melissa

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1878

Сын: Neely Jerman Smith

Мать ребёнка: Neely (Case) Olive Malissa Melissa

Смерть
09.10.1905
Похороны
Неизвестно

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