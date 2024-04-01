Neely James Knox Polk
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1846
Дата смерти09.10.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Neely Rainer Marvin
Мать ребёнка: Neely (Case) Olive Malissa Melissa
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1878
Сын: Neely Jerman Smith
Мать ребёнка: Neely (Case) Olive Malissa Melissa
Смерть
09.10.1905
Похороны
Неизвестно