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Черменина Мария Игнатьевна

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Место рождения

Бахиево, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903

Отец: Черменин Игнат Николаевич

Мать: Котельникова Феодосья Яковлева

Бахиево, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.01.1922

Сын: Салтыков Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1923

Сын: Салтыков Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Салтыков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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