Черменина Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1922
Сын: Салтыков Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.10.1923
Сын: Салтыков Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Салтыков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Салтыков Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно