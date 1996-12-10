Гаевская Мария Ефимовна 10.12.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаевская Мария Ефимовна

Место рождения

деревня Замужанье Борисовского района Минской области

Дата рождения

10.12.1996

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1926

Дочь: Гаевская Анна Марковна

Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович

деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение
10.12.1996

Отец: Гаевский Ефим

Мать: Кот Ганна

деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Валентина Марковна

Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаевский Степан Маркович

Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович

Смерть
1996
город Борисов Минской области
Примерно с 85 лет бабушка Марылька жила в семье дочери Анны, в Борисове. Умерла в возрасте 100 лет, не дожив пару месяцев. К концу жизни ослепла. Но была в здравом уме и при памяти. Ходила на своих но... Показать все

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