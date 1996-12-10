Гаевская Мария Ефимовна
Место рождениядеревня Замужанье Борисовского района Минской области
Дата рождения10.12.1996
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1926
Дочь: Гаевская Анна Марковна
Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение
10.12.1996
Отец: Гаевский Ефим
Мать: Кот Ганна
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Валентина Марковна
Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаевский Марк Венедиктович
Смерть
1996
город Борисов Минской области
Примерно с 85 лет бабушка Марылька жила в семье дочери Анны, в Борисове. Умерла в возрасте 100 лет, не дожив пару месяцев. К концу жизни ослепла. Но была в здравом уме и при памяти. Ходила на своих но... Показать все