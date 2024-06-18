Стрельцова Марья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Егор Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
30.01.1857
Сын: Стрельцов Андреан Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Стрельцов Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
07.05.1860
Сын: Дмитрий Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
08.04.1861
Сын: Стрельцов Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Рождение ребёнка
05.12.1864
Сын: Стрельцов Спиридон Дмитриев
Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин
Смерть
1896