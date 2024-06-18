Стрельцова Марья Гаврилова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцова Марья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Стрельцов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Егор Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
30.01.1857

Сын: Стрельцов Андреан Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Стрельцов Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
07.05.1860

Сын: Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
08.04.1861

Сын: Стрельцов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Рождение ребёнка
05.12.1864

Сын: Стрельцов Спиридон Дмитриев

Отец ребёнка: Стрельцов Дмитрий Козмин

Смерть
1896

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