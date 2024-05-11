Королева Васса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Королев Василий Игнатович
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Королев Николай Игнатович
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Королев Георгий Игнатович
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Королев Герасим Игнатович
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович
Смерть
Неизвестно