Королева Васса Стефановна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева Васса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Королев Василий Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Королев Пармен Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Королев Николай Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Королев Георгий Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Королев Герасим Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Королев Семен Игнатович

Отец ребёнка: Королев Игнат Александрович

Смерть
Неизвестно

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