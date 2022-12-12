Токтомыш Исакай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токтомыш Исакай

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Исакай Заит

Мать: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гисаметдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фасхутдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Тазитдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шамсутдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Назимутдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фархутдин Токтомыш

Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибземал Ахтям

1-я жена Токтамыша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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