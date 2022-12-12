Токтомыш Исакай
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Исакай Заит
Мать: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гисаметдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фасхутдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тазитдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шамсутдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1822
Сын: Назимутдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фархутдин Токтомыш
Мать ребёнка: Сахибземал Ахтям
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибземал Ахтям
1-я жена Токтамыша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно