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Русяев Маркел Сидорович

Место рождения

Кендя, Лукояновского уезда, Нижегородской губ.

Дата рождения

23.12.1895

Дата смерти

08.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1895

Отец: Русяев (кемаев) Сидор Кузьмич

Мать: Русяева Гликерия Даниловна

Кендя, Лукояновского уезда, Нижегородской губ.
Рождение и крещение в один день 23.12.1895г. Восприемники (крестные) крестьянский сын Василий Стефанов Тюгаев, крестьянская дочь Агрипина Сидорова Русяева. Ф-57 оп.4 д.269 л.175-176
Рождение ребёнка
30.08.1928

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1928

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1931

Дочь: Комиссарова Мира

Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.12.1980
Москва, город федерального значения Москва
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