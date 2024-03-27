Русяев Маркел Сидорович
Место рожденияКендя, Лукояновского уезда, Нижегородской губ.
Дата рождения23.12.1895
Дата смерти08.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1895
Кендя, Лукояновского уезда, Нижегородской губ.
Рождение и крещение в один день 23.12.1895г. Восприемники (крестные) крестьянский сын Василий Стефанов Тюгаев, крестьянская дочь Агрипина Сидорова Русяева. Ф-57 оп.4 д.269 л.175-176
Рождение ребёнка
30.08.1928
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1928
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1931
Дочь: Комиссарова Мира
Мать ребёнка: Русяева Полина Михайловна
Смерть
08.12.1980