Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Кондратов
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Иван Кондратов и законная жена его Елена Петрова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трищелинка... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кондратов