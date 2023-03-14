Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Кондратов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Иван Кондратов и законная жена его Елена Петрова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трищелинка... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кондратов

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