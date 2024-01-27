(Капцова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Капцов Василий
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
21.08.1955
г. Евпатория
Рождение ребёнка
22.11.1957
Дочь: Холстова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шитухин Василий Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1959
д. Горяны
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно