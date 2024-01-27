(Капцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Капцова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Капцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитухин Василий Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитухин Василий Павлович

г. Евпатория
Рождение ребёнка
22.11.1957

Дочь: Холстова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шитухин Василий Павлович

Рождение ребёнка
16.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитухин Василий Павлович

д. Горяны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитухин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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