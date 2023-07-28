Ралкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ралков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ралков Александр
Рождение ребёнка
02.05.1986
Дочь: Ралкова Марина Александровна
Отец ребёнка: Ралков Александр