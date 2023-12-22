Парусов Алексадр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М ыв выа
Мать ребёнка: Парусова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парусов александр александрович
Мать ребёнка: Парусова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ыпва ваып вап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Екатерина
Мать ребёнка: Парусова Полина