Янатьев Михаил Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения07.11.1909
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
Отец: Янатьев Василий Ильичь
Мать: Янатьева София Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
1938
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел