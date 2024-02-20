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Янатьев Михаил Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Янатьев Василий Ильичь

Мать: Янатьева София Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
1938
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел
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