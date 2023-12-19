Проняев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проняева Алена Николаевна

Мать ребёнка: Проняева (Тарасова) Аделя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проняева Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Проняева (Тарасова) Аделя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проняев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Проняева (Тарасова) Аделя Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проняева (Тарасова) Аделя Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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