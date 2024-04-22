Филат
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-MHL7?i=651&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1735
Сын: Петр Филатович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-MHL7?i=651&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Смерть
Неизвестно