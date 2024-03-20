Сергиевская (Чичагова) Екатерина Леонидовна
Место рожденияSaint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения02.09.1886
Дата смерти01.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1886
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Semionov Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1947