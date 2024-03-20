Сергиевская (Чичагова) Екатерина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевская (Чичагова) Екатерина Леонидовна

Место рождения

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

02.09.1886

Дата смерти

01.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1886

Отец: Чичагов Леонид Михайлович

Мать: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Semionov Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиевский Юрий Владимирович

Смерть
01.06.1947
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