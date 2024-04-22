Иевлев Федор Петров
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иевлев Петр Андреев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иевлев Федор Федоров
Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова
Бракосочетание
До 1819
Жена: Иевлева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иевлев Сила Федоров
Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Иевлева Настасья Федорова
Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно