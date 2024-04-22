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Иевлев Федор Петров

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иевлев Петр Андреев

Мать: Иевлева Параскева Максимова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Иевлев Федор Федоров

Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1819

Жена: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иевлев Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иевлев Сила Федоров

Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Иевлева Настасья Федорова

Мать ребёнка: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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